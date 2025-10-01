Cyclisme - Tour de France : Pogacar-Vingegaard, un test grandeur nature pour Evenepoel !

Alexandre Higounet

Depuis deux ans, Remco Evenepoel s'est fixé comme objectif de remporter le Tour de France, un objectif qui a d'ailleurs motivé son changement d'équipe l'an prochain en faveur de la Red Bull-Bora Hansgrohe. Et dans cette optique, le double champion olympique, qui pour l'instant n'a jamais pu s'élever en montagne au niveau de Pogacar et Vingegaard, va passer un test important dans les prochains jours...

Cela fait deux ans maintenant que Remco Evenepoel s'est fixé comme objectif de devenir le premier Belge à ramener le maillot jaune depuis Eddy Merckx. Et force est de constater que le double champion olympique n'a pas encore obtenu la confirmation probante qu'il serait en mesure de dominer Tadej Pogacar pour aller chercher la victoire à Paris, notamment du fait de ses manques en haute montagne.

Evenepoel veut s'étalonner lorsqu'il est à 100% face à Pogacar Seulement quelque chose a changé il y a une semaine. En très grande forme en cette fin de saison, ce qui n'était pas le cas pendant le Tour de France, Remco Evenepoel a littéralement concassé Tadej Pogacar lors du contre-la-montre des championnats du monde au Rwanda, allant jusqu'à le rattraper dans les derniers hectomètres de la course. On savait le Belge en mesure de battre Pogacar sur un chrono, mais pas avec un tel écart. Fatalement, cela a ouvert certaines perspectives dans l'esprit d'Evenepoel, notamment en vue du Tour de France, et il espérait assurément en avoir confirmation lors de l'épreuve en ligne, où s'il avait dominé une nouvelle fois le Slovène, sur un parcours très exigeant, il aurait pu en tirer de vrais enseignements pour l'avenir.