Cyclisme - Tour de France : Pogacar-Vingegaard, un test grandeur nature pour Evenepoel !

Depuis deux ans, Remco Evenepoel s'est fixé comme objectif de remporter le Tour de France, un objectif qui a d'ailleurs motivé son changement d'équipe l'an prochain en faveur de la Red Bull-Bora Hansgrohe. Et dans cette optique, le double champion olympique, qui pour l'instant n'a jamais pu s'élever en montagne au niveau de Pogacar et Vingegaard, va passer un test important dans les prochains jours...
Cela fait deux ans maintenant que Remco Evenepoel s'est fixé comme objectif de devenir le premier Belge à ramener le maillot jaune depuis Eddy Merckx. Et force est de constater que le double champion olympique n'a pas encore obtenu la confirmation probante qu'il serait en mesure de dominer Tadej Pogacar pour aller chercher la victoire à Paris, notamment du fait de ses manques en haute montagne.
Evenepoel veut s'étalonner lorsqu'il est à 100% face à Pogacar
Seulement quelque chose a changé il y a une semaine. En très grande forme en cette fin de saison, ce qui n'était pas le cas pendant le Tour de France, Remco Evenepoel a littéralement concassé Tadej Pogacar lors du contre-la-montre des championnats du monde au Rwanda, allant jusqu'à le rattraper dans les derniers hectomètres de la course. On savait le Belge en mesure de battre Pogacar sur un chrono, mais pas avec un tel écart. Fatalement, cela a ouvert certaines perspectives dans l'esprit d'Evenepoel, notamment en vue du Tour de France, et il espérait assurément en avoir confirmation lors de l'épreuve en ligne, où s'il avait dominé une nouvelle fois le Slovène, sur un parcours très exigeant, il aurait pu en tirer de vrais enseignements pour l'avenir.
Une occasion rêvée de marquer les esprits en vue du Tour de France
Seulement, contrarié par des incidents techniques aux moments clés de la course, Evenepoel n'a pas été en situation - selon lui - de défendre ses chances, comme il l'a indiqué après la course : « Deux événements se sont produits à des moments vraiment difficiles de la course. J'ai notamment heurté un trou juste avant le mont Kigali, ce qui a fait affaisser ma selle. À cause de cette position, mes ischio-jambiers se sont complètement contractés, ce qui m'a empêché de développer ma puissance. Après quatre heures de course, ça se ressent vraiment. Pogacar a lancé son attaque juste au moment où j'avais une crampe. J'ai dû revenir deux fois en arrière, et c'était trop. Sans cette malchance, je pense que j'aurais pu le suivre dans la montée ». Cette semaine, à l'occasion des championnats d'Europe, Remco Evenepoel va disposer d'une seconde chance de s'étalonner alors qu'il est à 100% de ses possibilités. Sur un parcours très exigeant et vallonné, le champion belge aura en effet en face de lui non seulement Tadej Pogacar, mais aussi Jonas Vingegaard. Une occasion rêvée de marquer les esprits et faire le plein de confiance avant l'été prochain...