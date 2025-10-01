Marion Rousse : Le mensonge en plein direct !

Dimanche, Tadej Pogacar a remporté son second titre de champion du monde de suite à l'issue d'un sacré numéro en soliste dont il a le secret. Le Slovène a tué le suspens a quasiment 100km de l'arrivée. Malgré tout, Marion Rousse reconnaît avoir essayé de maintenir un faux suspens durant le commentaire de la course.
Comme attendu, Tadej Pogacar a survolé les championnats du monde pour s'offrir un second Maillot Arc-en-Ciel de suite. Parti en solitaire à quasiment 100km de l'arrivée, le Slovène a tué tout suspens. Cependant, Marion Rousse, présente aux commentaires pour France Télévisions, révèle avoir essayé de faire croire que la victoire n'était pas acquise pour Tadej Pogacar.
Marion Rousse évoque le faux suspens autour de Tadej Pogacar
« On a maintenu le suspense (à l’antenne), parce que l’année dernière il était parti à 100 bornes et il avait faibli dans le final. Mais là, on a senti qu’il arrivait à en remettre à chaque difficulté et qu’il recreusait l’écart… Honnêtement, il n’y avait rien à faire. Le parcours était tellement dur que Pogacar, avec dix scénarios différents, il gagne quand même », assure-t-elle dans les colonnes du Parisien.
«Honnêtement, il n’y avait rien à faire»
D'ailleurs, le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voeckler, avait conscience que personne ne pourrait suivre Tadej Pogacar : « J’avais prévenu mes coureurs : quand il va partir là, vous ne pourrez pas le suivre. On va essayer de prendre de l’avance avant et sinon on prend de la solidarité pour revenir dans le jeu. Mais ce n’est pas notre course. On a vu des nations continuer à lutter pour essayer de contrer ».