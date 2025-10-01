Marion Rousse : Le mensonge en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, Tadej Pogacar a remporté son second titre de champion du monde de suite à l'issue d'un sacré numéro en soliste dont il a le secret. Le Slovène a tué le suspens a quasiment 100km de l'arrivée. Malgré tout, Marion Rousse reconnaît avoir essayé de maintenir un faux suspens durant le commentaire de la course.

Comme attendu, Tadej Pogacar a survolé les championnats du monde pour s'offrir un second Maillot Arc-en-Ciel de suite. Parti en solitaire à quasiment 100km de l'arrivée, le Slovène a tué tout suspens. Cependant, Marion Rousse, présente aux commentaires pour France Télévisions, révèle avoir essayé de faire croire que la victoire n'était pas acquise pour Tadej Pogacar.

Marion Rousse évoque le faux suspens autour de Tadej Pogacar « On a maintenu le suspense (à l’antenne), parce que l’année dernière il était parti à 100 bornes et il avait faibli dans le final. Mais là, on a senti qu’il arrivait à en remettre à chaque difficulté et qu’il recreusait l’écart… Honnêtement, il n’y avait rien à faire. Le parcours était tellement dur que Pogacar, avec dix scénarios différents, il gagne quand même », assure-t-elle dans les colonnes du Parisien.