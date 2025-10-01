Marion Rousse, la proposition complètement inattendue au téléphone !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Marion Rousse multiplie les casquettes. Après sa carrière de cycliste professionnelle, la compagne de Julian Alaphilippe est devenue consultante et elle officie aujourd’hui pour France Télévisions. En parallèle, chaque été, Marion Rousse enfile son costume de directrice du Tour de France femmes. Une mission confiée par Christian Prudhomme lors d’un appel téléphonique qui a complètement surpris la principale intéressée.

Depuis quelques années maintenant, le Tour de France femmes est une véritable réussite. Un succès qu’il faut notamment mettre à l’actif de Marion Rousse. Nommée directrice de l’événement, la compagne de Julian Alaphilippe s’est muée comme la personne idéale pour ce poste. Christian Prudhomme ne s’est donc pas trompé en faisant confiance à Marion Rousse.

« Je te dis ça comme ça, mais voilà tu ne te verrais pas directrice de course ? » Mais comment Marion Rousse s’est-elle retrouvée directrice du Tour de France femmes ? Il y a quelques mois, le podcast Dream Team, elle avait raconté cet appel de Christian Prudhomme qui avait tout changé pour elle : « Qu’est-ce m’a dit Christian Prudhomme quand il est venu me voir ? C’est un malin. Il m’a appelé, on en a encore parlé, il m’a dit : « J’ai trouvé un prétexte pour t’appeler ». Je ne sais même plus ce que c’était, sûrement pour parler des classiques ardennaises qui allaient arriver. J’étais enceinte à ce moment-là. Au moment de raccrocher, il me dit : « Tiens, tu sais, c’est dans les tuyaux depuis quelques années, il y a un Tour de France femmes qui va revenir. Je te dis ça comme ça, mais voilà tu ne te verrais pas directrice de course ? ». Et il raccroche ».