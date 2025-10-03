Divorce avec Marion Rousse : Il a tout perdu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant d'être en couple avec Julian Alaphilippe, avec lequel elle a eu Nino son premier enfant, Marion Rousse était mariée avec Tony Gallopin, qui était alors une valeur sûre du cyclisme français. Mais après leur divorce en 2019, l'ancien coureur Lidl-Trek n'a plus jamais gagné. Il a même reconnu que ce fut «un tournant difficile» dans sa carrière qui s'est achevée en 2023.

Présenté à ses débuts comme l'un des grands espoirs du cyclisme français, Tony Gallopin a également été très médiatisé pour se relation avec Marion Rousse qu'il a épousée en 2014. Et alors que le couple vit la parfait amour, le coureur français se distingue notamment par des victoires de prestige à l'image de la Classique de Saint-Sébastien en 2013 ou encore de la 11e étape du Tour de France 2014 qui lui permettra de porter le Maillot Jaune pendant une journée. Promis à très bel avenir, Tony Gallopin enchaînera avec plusieurs jolies performances dont une victoire d'étape sur Paris-Nice en 2015 et une 6e place au général à l'arrivée. Septième du championnat du monde et vice-champion de France, l'ancien coureur Lidl-Trek va également remporter une seconde étape sur un grand Tour en s'imposant sur la Vuelta en 2018.

Après son divorce, Tony Gallopin voit sa carrière décliner Mais à partir de 2019, tout s'écroule et Tony Gallopin ne réussit plus une seule performance notable jusqu'à l'arrêt de sa carrière après Paris-Tours le 8 octobre 2023. Deuxième du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine en 2019 puis deuxième du Circuit de Getxo en 2023 et c'est tout. En quatre ans, c'est très peu pour un coureur qui était présenté comme une valeur sûre du cyclisme français. Et ce déclin est difficilement indissociable de son divorce houleux avec Marion Rousse, en 2019, qui s'est ensuite mise en couple avec la future star du cyclisme français à savoir Julian Alaphilippe qui deviendra notamment double champion du monde. Les courbes de performance entre les deux coureurs tricolores se donc croisées avec un point commun : Marion Rousse. Tony Gallopin confirmera d'ailleurs plus tard l'impact de son divorce sur sa carrière.