Cyclisme : Le double visage de Pogacar...

Alexandre Higounet

S'il se montre régulièrement souriant avec ses coéquipiers, ses adversaires et les journalistes, offrant une personnalité tranquille, affable et bienveillante, Tadej Pogacar sait se transformer radicalement lorsque les circonstances l'exigent. Assurément l'un des secrets de sa réussite exceptionnelle.

A l'occasion d'une enquête publiée il y a quelques jours dans L'Equipe Magazine, le média s'est intéressé de prêt à la personnalité de Tadej Pogacar. Au-delà des capacités physiologiques exceptionnelles du Slovène, elle occupe une part importante dans sa réussite au sommet du cyclisme mondial.

« Quand il veut un nouveau vélo, il veut ce vélo pour tous ses équipiers » Généreux et collectif, Pogacar a toujours su fédérer un vrai groupe autour de lui, comme en témoigne l'un de ses lieutenants, Tim Wellens : « Tadej est très reconnaissant, c'est une bonne personne. Mais que je sois là ou pas, c'est lui qui a les jambes. Même tout seul sur le Tour, il le gagnerait ». Même son de cloche chez le directeur sportif principal du Team UAE, Joxean Fernandez Matxin : « Quand par exemple, il veut un nouveau vélo, il veut ce vélo pour tous ses équipiers ».