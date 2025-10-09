Cyclisme : Vingegaard, ce qu'il veut vraiment...

Alexandre Higounet

En abandonnant rapidement sur l'épreuve en ligne des championnats d'Europe, décroché lorsque les Belges ont haussé le rythme à plus de 100 kilomètres de l'arrivée, Jonas Vingegaard a confirmé de facto qu'il n'était pas prêt à courir après les objectifs tout au long de la saison. Lui affirme aujourd'hui qu'il a encore la victoire dans le Tour de France en tête pour l'an prochain. Pas si sûr...

Alors qu'il avait laissé entendre qu'il arrivait motivé par la course en ligne des championnats d'Europe, et que cela pourrait lui servir en vue de futurs objectifs dans les classiques, à commencer par Liège Bastogne Liège ou le Tour de Lombardie, lui qui n'a jamais performé sur les courses d'un jour, Jonas Vingegaard a une nouvelle fois déçu, abandonnant assez vite sans jamais avoir été dans l'allure, distancé à plus de 100 kilomètres de l'arrivée lorsque l'équipe de Belgique a commencé à hausser le rythme.

« Je ne perds pas la foi » Après la course, le leader danois expliquait être déçu par sa contreperformance, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J’espérais mieux, mais parfois on n’a tout simplement pas la bonne journée, et aujourd’hui je ne l’avais pas. Peut-être à cause du programme chargé, peut-être que la forme n’était pas là. Je ne sais pas vraiment. Mais ce n’était définitivement pas ma journée. J’ai déjà souffert sur la première montée. Je pensais que ça irait mieux après, mais quand le rythme a augmenté, c’était trop ». Pourtant, tout porte à croire que Vingegaard ne s'est pas réellement impliqué à 100%, autrement, il aurait au moins pu suivre jusqu'à l'offensive XXL de Pogacar. Le fait qu'il ait été décroché bien avant tend à indiquer qu'il n'était pas en très bonne condition physique et qu'il n'avait pas préparé l'événement au maximum de ses capacités. Comme s'il ne croyait plus en ses chances à partir du moment où Pogacar était au départ. De son côté, Vingegaard se défend d'avoir renoncé aux courses d'un jour : « Je ne perds pas la foi. Tout dépend de la préparation. Je n’avais pas la meilleure préparation pour celle-ci. C’était surtout pour voir comment je réagirais et pour représenter le Danemark. Si je me prépare correctement, je peux aussi être présent sur ces courses ».