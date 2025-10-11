«Tu es complètement fou» : L’offre à Marion Rousse qui laisse sous le choc ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant disparu au cours des derniers jours, Guillaume Di Grazia aura été le premier à donner sa chance à Marion Rousse en tant que consultante. En effet, il y a quelques années de cela, c’est lui qui avait accepté de la mettre à l’antenne sur Eurosport. Une offre qui en a visiblement choqué plus d’un selon les dires de la compagne de Julian Alaphilippe, désormais aux commentaires sur France Télévisions.

Si le cyclisme féminin est actuellement en pleine explosion, c’était un sport totalement différent il y a quelques années. Marion Rousse peut en témoigner. L’ancienne championne de France n’est d’ailleurs restée que quelques années dans le peloton professionnel, décidant rapidement de prendre sa retraite pour des raisons économiques. La compagne de Julian Alaphilippe s’est alors ensuite reconvertie dans les médias. Aujourd’hui consultante sur France Télévisions, Marion Rousse avait débuté à l’antenne sur Eurosport, bénéficiant de la confiance de Guillaume Di Grazia.

« C’est lui qui a pensé à moi pour être consultante et il a pris des risques » Une femme aux commentaires des courses masculines, Marion Rousse est une pionnière en France. Guillaume Di Grazia n’avait donc pas hésité à prendre le risque sur Eurosport, au point visiblement de laisser pantois certains avec cette offre à celle qui est devenue directrice du Tour de France femmes. En effet, pour le podcast Dream Team, Marion Rousse avait expliqué il y a quelques mois : « J’ai commencé par Eurosport, une très belle maison, mais c’est une niche, c’est que des connaisseurs. J’ai pu faire mes débuts avec une caisse de résonance qui était moindre que sur France Télévisions et avec des gens bienveillants. Guillaume di Grazia, qui était à l’époque rédacteur en chef, c’est lui qui a pensé à moi pour être consultante et il a pris des risques. Je pense qu’à l’époque, il y en a quelques uns qui ont dû lui dire mais tu es complètement fou de mettre une femme à ce poste là ».