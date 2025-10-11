«Tu es complètement fou» : L’offre à Marion Rousse qui laisse sous le choc ?

Ayant disparu au cours des derniers jours, Guillaume Di Grazia aura été le premier à donner sa chance à Marion Rousse en tant que consultante. En effet, il y a quelques années de cela, c’est lui qui avait accepté de la mettre à l’antenne sur Eurosport. Une offre qui en a visiblement choqué plus d’un selon les dires de la compagne de Julian Alaphilippe, désormais aux commentaires sur France Télévisions.
Si le cyclisme féminin est actuellement en pleine explosion, c’était un sport totalement différent il y a quelques années. Marion Rousse peut en témoigner. L’ancienne championne de France n’est d’ailleurs restée que quelques années dans le peloton professionnel, décidant rapidement de prendre sa retraite pour des raisons économiques. La compagne de Julian Alaphilippe s’est alors ensuite reconvertie dans les médias. Aujourd’hui consultante sur France Télévisions, Marion Rousse avait débuté à l’antenne sur Eurosport, bénéficiant de la confiance de Guillaume Di Grazia.
« C’est lui qui a pensé à moi pour être consultante et il a pris des risques »
Une femme aux commentaires des courses masculines, Marion Rousse est une pionnière en France. Guillaume Di Grazia n’avait donc pas hésité à prendre le risque sur Eurosport, au point visiblement de laisser pantois certains avec cette offre à celle qui est devenue directrice du Tour de France femmes. En effet, pour le podcast Dream Team, Marion Rousse avait expliqué il y a quelques mois : « J’ai commencé par Eurosport, une très belle maison, mais c’est une niche, c’est que des connaisseurs. J’ai pu faire mes débuts avec une caisse de résonance qui était moindre que sur France Télévisions et avec des gens bienveillants. Guillaume di Grazia, qui était à l’époque rédacteur en chef, c’est lui qui a pensé à moi pour être consultante et il a pris des risques. Je pense qu’à l’époque, il y en a quelques uns qui ont dû lui dire mais tu es complètement fou de mettre une femme à ce poste là ».
« J’ai pris peur quand on m’a proposé cette fonction »
Marion Rousse a donc débuté sur Eurosport. Un nouveau challenge qui n’avait pas manqué de lui faire peur à l’époque comme elle a pu l’expliquer : « Quand j’ai commencé à commenter des courses masculines à la télé, j’étais la seule femme à faire ça. J’étais la première femme commentatrice ? Oui. Et ça restait quand même un milieu très macho, très masculin. Moi même j’ai pris peur quand on m’a proposé cette fonction. Je me suis dit est-ce que les gens sont prêts à entendre une voix féminine, à entendre une femme leur expliquer le vélo. En fait j’ai été idiote de me poser cette question parce que j’ai été très vite adoptée. Quand tu mets les bonnes personnes à la bonne place, ça prend toujours. Les gens ont vu tout de suite que j’avais assez fait de kilomètres sur un vélo, assez galéré pour pouvoir en parler aussi bien qu’un homme. Mais c’est clair qu’au début, je me suis mise moi même des barrières ».