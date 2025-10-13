Officiel - Marion Rousse : C'est terminé sur France Télévisions !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'elle a vécu une année riche en émotion entre son rôle de directrice du Tour de France Femmes et celui de commentatrice pour France Télévisions, Marion Rousse a annonce que sa saison était terminée. Paris-Tours était effectivement la dernière course qu'elle commentait en 2025.

C'est la fin d'une saison très riche et animée pour Marion Rousse qui a notamment vécu la victoire de son amie Pauline Ferrand-Prévot lors du Tour de France Femmes, épreuve dont elle la directrice. Mais la compagne de Julian Alaphilippe a également connu de belles émotions au micro de France Télévisions où elle commente plusieurs épreuves dont le Tour de France.

Marion Rousse, saison terminée sur France Télévisions Mais la saison a pris fin. « Dernière de la saison. Rendez-vous à 15h sur France TV Sport », écrivait Marion Rousse dans une story publiée sur Instagram dimanche en marge de Paris-Tours. Par conséquent, c'est terminé cette saison pour Marion Rousse sur France Télévisions qui commentait dimanche sa dernière course de l'année aux côtés de ses acolytes Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur.