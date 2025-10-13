Cyclisme : Pogacar vaincu... par un amateur !

Alexandre Higounet

Au lendemain de sa victoire éclatantes sur le Tour de Lombardie, Tadej Pogacar s'est rendu en Slovénie pour participer au Pogi challenge, une mini-course de 24 kilomètres proche de chez lui avec une montée finale de 15 kilomètres au cours de laquelle des amateurs pouvaient défier le champion du monde. Et le résultat n'a pas forcément été celui qu'on attendait...

L'anecdote a été relayée par les médias flamands Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws. Au lendemain de sa cinquième victoire d'affilée au Tour de Lombardie, Tadej Pogacar s'est rendu en Slovénie, dans sa région natale, pour participer au Pogi Challenge, un mini-course amateur de 24 kilomètres, avec l'arrivée au sommet d'une ascension de 15 kilomètres à 7,5% de moyenne en direction de la station de ski de Krvavec. Une occasion incroyable pour des coureurs amateurs de se mesurer au champion slovène.

Pogacar félicite chaleureusement son vainqueur Avec une petite nuance tout de même : au pied de l'ascension du Krvavec, Pogacar a dû mettre pied à terre et laisser filer le peloton durant 6 minutes avant de reprendre sa route avec l'objectif de remonter tous les coureurs avant le sommet, un couloir spécial lui ayant été réservé sur la route pendant les 15 kilomètres de la montée. Ils étaient 1188 à tenter le challenge, et Pogacar en aura au final remonté... 1187 !