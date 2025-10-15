Cyclisme : Quand Evenepoel analyse l'attaque de Pogacar...

Alexandre Higounet

Une nouvelle fois vaincu par Tadej Pogacar au Tour de Lombardie, sa dernière course de l'année, sa dernière aussi sous les couleurs de Soudal-Quickstep, Remco Evenepoel, éternel deuxième à l'arrivée, s'est laissé aller à quelques commentaires sur l'attaque de Pogacar dans le dernier col à 30 kilomètres de l'arrivée, vu qu'il était aux premières loges.

Samedi dernier, à l'arrivée du Tour de Lombardie, Remco Evenepoel a dû une nouvelle fois se rendre à l'évidence ; deuxième loin derrière Tadej Pogacar, il n'a pas été en mesure de suivre le champion slovène lorsqu'il a lancé son attaque à mi pente du dernier col, à plus de 30 kilomètres de l'arrivée.

« Quand Tadej a attaqué, j'ai dû passer en mode survie » Aux premières loges lors de l'offensive du double champion du monde, Evenepoel n'a pas caché son admiration alors qu'il conversait avec le média flamand Het Laatste Nieuws, comme rapporté par ce dernier : « Nous roulions déjà à 450-500 watts sur trois kilomètres, ce qui est incroyablement élevé. Quand Tadej a attaqué, j'ai dû passer en mode survie. Ce n'était même pas la partie la plus difficile de la montée. C'est exceptionnel de voir comment Tadej parvient encore à accélérer malgré le rythme initial brutal de Vine ». Le champion belge a ensuite analysé plus en détail le process du Slovène au moment de ses attaques : « Je l'ai vu en direct à plusieurs reprises, et je n'ai pas l'impression que Tadej ralentisse. Il commence son attaque à une cadence légèrement plus lente, puis accélère brusquement jusqu'à une cadence très élevée. Un exercice de force qu'il maîtrise très bien. Très impressionnant à regarder. J'ai regardé les temps Strava du Passo di Ganda, et je ne pense pas avoir déjà fait beaucoup mieux, mais Tadej est presque une minute plus rapide ».