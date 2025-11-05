Cyclisme : « Un vent de fraîcheur », ses propos forts sur le départ d'Evenepoel !

Alexandre Higounet

Alors qu'il était promis à un rôle d'équipier de Remco Evenepoel en haute montagne sur les routes du Tour de France, Valentin Paret-Peintre s'est retrouvé d'un coup dans un autre rôle, celui de franc-tireur, avec l'abandon du double champion olympique belge dès les premières pentes du col du Tourmalet. Libéré, le grimpeur tricolore a pu ainsi jouer sa carte et il s'en est plus que brillamment sorti en allant chercher une grande victoire d'étape au sommet du Mont Ventoux.

Libéré dans la deuxième moitié du Tour de France L'épisode pourrait avoir laissé des traces dans le mental du Français, comme s'il avait réalisé le terrain qui lui convenait le mieux, celui dans lequel il pouvait s'épanouir sportivement. En tout cas, Valentin Paret-Peintre a tenu ces derniers jours des propos forts sur les conséquences du départ de Remco Evenepoel, qui quitte la Soudal-Quickstep pour rejoindre la Red Bull-Bora-Hansgrohe.