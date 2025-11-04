Cyclisme : Paris-Roubaix pour Pogacar ? C'est déjà tranché !

Alexandre Higounet

Depuis quelques semaines, une grande interrogation existe autour du programme de Tadej Pogacar en 2026. Elle est née d'un désaccord fort entre le staff de l'équipe UAE Team Emirates et le Slovène autour de Paris-Roubaix. Le Team UAE aimerait qu'il fasse l'impasse sur l'Enfer du nord et le double champion du monde slovène souhaite lui retenter sa chance dès l'an prochain. Tout porte à croire que la question a désormais été tranchée.

Depuis quelques temps, un point d'interrogation grandit autour du programme 2026 de Tadej Pogacar. A son origine, on trouve un point de désaccord sérieux entre le staff de l'équipe UAE et le champion slovène. Du côté de Mauro Gianetti et Joxean Matxin-Fernandez, manager général et directeur sportif principal, on a bâti un programme autour d'un projet de troisième titre mondial à Montréal en septembre, sachant que le parcours sera encore une fois exigeant et qu'il offre à Pogacar l'opportunité unique de réaliser un triplé historique, trois titres mondiaux d'affilée. En conséquence, le duo envisage que le champion slovène ne fasse pas la Vuelta, trop proche du Mondial, et s'oriente plutôt vers un nouveau doublé Giro-Tour, ce qui implique qu'il fasse l'impasse sur Paris-Roubaix pour se reposer entre le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège.

Un gros désaccord existait entre le staff UAE et Pogacar autour de Paris-Roubaix Seulement Tadej Pogacar ne l'entend pas de cette oreille et lui compte absolument disputer Paris-Roubaix, comme il l'a clairement fait savoir dans les médias quelques heures après le Tour de Lombardie : « Ma liste de choses à faire pour 2026 ? Parmi les Monuments, je n'ai pas encore gagné Milan-San Remo ni Paris-Roubaix. Ils me manquent encore… J’ai disputé Paris-Roubaix pour la première fois et j’ai terminé deuxième. J’ai vu que j’en avais le potentiel et que je pouvais gagner, mais ce sera très difficile. Le désir est immense, et c’est lui qui va me pousser encore pendant quelques années. Paris-Roubaix est la plus belle course que j’aie jamais disputée, même sans les cols. Jusqu’au virage où je suis tombé, mes watts moyens étaient les plus élevés de toute la saison ».