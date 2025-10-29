Cyclisme : Pogacar ? Ce message terrible d'un prétendant au maillot jaune

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar a une nouvelle fois survolé la saison, emportant notamment son quatrième Tour de France, son avantage psychologique sur ses adversaires est au maximum. La preuve en est avec les mots très forts prononcés par Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019.

En remportant son cinquième Tour de Lombardie il y a un peu plus de 15 jours, en surclassant une nouvelle fois l'adversité, Tadej Pogacar a plus que jamais assis sa domination sur l'ensemble du peloton. Elle n'est pas non plus démentie au Tour de France, qu'il a remporté l'été dernier pour la quatrième fois.

Les adversaires de Pogacar n'y croient plus Au-delà de sa domination sportive, le champion slovène a également totalement marqué psychologiquement ses adversaires, qui partent battus d'avance lorsqu'il est au départ. Interrogé par le programme colombien Despierta Win, Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019 et qui retrouve ses moyens au fil des saisons après sa terrible chute il y a quatre ans, ce qui pourrait lui ouvrir de vraies perspectives pour l'an prochain, a traduit cet ascendant psychologique en des mots très forts.