Cyclisme - Tour de France : Pogacar-UAE ? Le clan Evenepoel appuie là où ça fait mal...

Alexandre Higounet

En fin de semaine dernière, à l'occasion de la présentation du parcours de l'édition 2026 du Tour de France, Patrick Evenepoel, le père de Remco, a lâché une bombe au sujet du programme de Tadej Pogacar pour la saison prochaine, évoquant le souhait de ce dernier de ne pas disputer le Tour de France l'an prochain pour tenter un doublé Giro-Vuelta. Au-delà de la possibilité ou non d'une telle réflexion chez Pogacar, la sortie médiatique du père Evenepoel traduit le fait qu'on a senti dans l'entourage du coureur belge que la question du programme 2026 du champion slovène était un point de faiblesse actuellement au sein du Team UAE.

Jeudi dernier, à l'occasion de la présentation du Tour de France, Patrick Evenepoel, le père de Remco, a été interrogé par la RTBF sur les possibilités du double champion olympique, qui rejoint cet hiver la Red Bull-Bora-Hansgrohe avec l'objectif d'évoluer dans une équipe taillée pour le maillot jaune. En répondant aux questions du média belge, il a notamment lancé une bombe au sujet du programme 2026 de Tadej Pogacar.

« Pogacar ? Il veut participer au Giro et la Vuelta » Patrick Evenepoel a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Remco, tout le monde sait qu'il est très fort mentalement. Lors de son premier Tour, il est monté sur le podium. L'année dernière il n'était pas prêt, c'est clair. Avec un très bon hiver, une très bonne préparation et sans malchance, il peut performer à 100% dans le Tour. L'absence d'un long contre-la-montre ? De toute façon on ne gagne pas le Tour en contre la montre, mais en montagne. La dernière semaine vous pouvez encore avoir 3 minutes d'avance et en perdre 10 sur une étape. Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année. Il veut participer au Giro et la Vuelta ».