Cyclisme : Désaccord UAE-Pogacar, le message clair de l'agent de Pogacar !

Alexandre Higounet

Il y a quelques jours, un début de désaccord a semblé poindre à l'horizon de l'équipe UAE Team Emirates entre le staff, qui envisage de ne pas inscrire Paris-Roubaix au programme de Tadej Pogacar l'an prochain, afin qu'il garde des réserves pour tenter un nouveau doublé Giro-Tour, et le double champion du monde, qui lui n'a pas caché son envie d'y retourner au plus vite. Ces dernières heures, Alex Carera, l'agent du coureur, a glissé un message sur le sujet à l'intention de l'équipe UAE...

Ces derniers jours, comme le10sport.com l'a analysé, un désaccord a semblé pointer à l'horizon de l'équipe UAE Team Emirates entre le staff de la formation et Tadej Pogacar lui-même. En effet, du côté de la direction d'UAE, on aimerait que le double champion du monde fasse l'impasse sur Paris-Roubaix l'an prochain. La raison en est simple : compte tenu du parcours très vallonné du Mondial 2026 à Montréal, Pogacar dispose d'une opportunité unique de remporter trois fois d'affilée le maillot arc-en-ciel, ce qui serait unique dans l'histoire. De fait, le Slovène ne pourrait alors pas disputer la Vuelta, trop rapprochée, et donc se tourner vers une nouvelle tentative de doublé Giro-Tour, d'autant qu'il avait particulièrement apprécié le Tour d'Italie lors de sa victoire en 2024. Un tel programme ne serait alors plus compatible avec une participation à Paris-Roubaix, le champion slovène devant arrêter sa campagne de classiques au Tour de Flandres, pour reprendre juste sur Liège-Bastogne-Liège.

La question Paris-Roubaix pourrait poser problème en 2026... Si l'on peut tout à fait comprendre la logique ayant amené à ce programme, il n'est pas certain qu'elle soit acceptée par Pogacar lui-même, qui déclarait - sans doute tout sauf un hasard - dans les médias au lendemain du Tour de Lombardie : « Ma liste de choses à faire pour 2026 ? Parmi les Monuments, je n'ai pas encore gagné Milan-San Remo ni Paris-Roubaix. Ils me manquent encore… J’ai été près de gagner plusieurs fois à Milan-San Remo, mais si je veux m’imposer là-bas, il me faudra aussi un peu de chance. J’ai disputé Paris-Roubaix pour la première fois et j’ai terminé deuxième. J’ai vu que j’en avais le potentiel et que je pouvais gagner, mais ce sera très difficile. Le désir est immense, et c’est lui qui va me pousser encore pendant quelques années. Paris-Roubaix est la plus belle course que j’aie jamais disputée, même sans les cols. Jusqu’au virage où je suis tombé, mes watts moyens étaient les plus élevés de toute la saison ». Une grosse discussion s'annonce donc dans les prochaines semaines entre le leader et son staff autour de son programme 2026...