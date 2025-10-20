Cyclisme : Il ose la comparaison ultime pour Paul Seixas !

Alexandre Higounet

Alors que la saison vient de se terminer, Paul Seixas s'est incontestablement imposé comme le plus grand espoir français depuis de très longues années. Au point d'enfin rêver à une victoire au Tour de France ? A l'occasion d'un entretien accordé à cyclismactu.net, Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ, a en tout cas osé la comparaison ultime au sujet du jeune leader de Décathlon-AG2R La Mondiale...

S'il était présenté depuis un an ou deux ans comme un grand espoir du cyclisme français, Paul Seixas a indiscutablement marqué les esprits à l'occasion de sa première année au niveau du World Tour. La barre était en effet très haute, et le jeune coureur tricolore l'a franchie haut la main, donnant très rapidement des gages sur son potentiel de phénomène. Celui attendu depuis des décennies par le cyclisme français.

Au niveau du duo Pogacar-Evenepoel sur la fin de saison Déjà très impressionnant avec sa huitième place au classement général final du Dauphiné Libéré, la course d'une semaine la plus proche du niveau Tour de France, Seixas a encore franchi un cap ces derniers mois, affichant une progression aussi rapide qu'impressionnante. Après sa 13ème place à l'occasion des championnats du monde au Rwanda après une course titanesque, le jeune leader de Décathlon-AG2R La Mondiale a crevé l'écran lors des championnats d'Europe, étant le seul à pouvoir accompagner Pogacar et Evenepoel lors de la grande offensive du Slovène sur un parcours très vallonné et exigeant. La semaine suivante, il a ponctué sa saison avec une 7ème place au Tour de Lombardie, après une course où il s'est encore montré acteur à très haut niveau. L'ascension de Seixas apparaît telle qu'on peut désormais sérieusement envisager qu'il soit en mesure de lutter rapidement pour la victoire finale dans un Grand Tour et pourquoi pas un jour au Tour de France.