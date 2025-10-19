Rendez-vous historique : Le grand secret de Marion Rousse !

Jeudi, Marion Rousse dévoilera le parcours du Tour de France Femmes et l'édition 2026 pourrait réserver de belles surprises avec notamment la possibilité de passer par la mythique ascension du Mont Ventoux, ce qui serait une première pour la compétition.
Lancé en 2022, le Tour de France Femmes continue sa montée en puissance comme en témoigne la dernière édition remportée par Pauline Ferrand-Prévot, qui venait de reprendre sa carrière sur route après son titre olympique en VTT aux JO de Paris. La Française tentera donc de défendre son titre la saison prochaine. Et cela tombe bien, le parcours sera dévoilé jeudi par Marion Rousse.
Un parcours historique pour le Tour de France Femmes ?
Première information très importante, pour la première fois, le départ du Tour de France Femmes sera totalement dissocié de son homologue masculin. Alors que les hommes arriveront à Paris le 26 juillet, les femmes s'élanceront le 1er août de Lausanne en Suisse. La première étape est d'ailleurs déjà connue puisqu'il s'agira d'une boucle de 137 kilomètres avec une difficulté de 2,3 kilomètres à 5,4%. La deuxième étape a également été révélée puisqu'elle partira d’Aigle pour arriver à Genève. Une étape de 150 kilomètres pour les sprinteuses.
Le Mont Ventoux pour une grande première ?
Pour la suite, le secret est bien gardée et ne sera révélée que jeudi par Marion Rousse. Mais certaines informations commencent à fuiter. Ainsi, la troisième étape pourrait marquer le retour en France du peloton avec un possible contre-la-montre à Dijon pour la quatrième étape selon Le Bien Public. Mais surtout, selon les informations du Dauphiné Libéré, cette cinquième édition du Tour de France Femmes pourrait être marquée par l'ascension du mythique Mont Ventoux. Et ce serait historique puisque le peloton féminin n'a jamais gravi le Géant de Provence. Après l’Alpe d’Huez en 2024 et le Col de la Madeleine lors de la précédente édition, le Mont Ventoux serait donc la troisième ascension légendaire pour le Tour féminin. Un rendez-vous historique pour Marion Rousse.