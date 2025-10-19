Rendez-vous historique : Le grand secret de Marion Rousse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, Marion Rousse dévoilera le parcours du Tour de France Femmes et l'édition 2026 pourrait réserver de belles surprises avec notamment la possibilité de passer par la mythique ascension du Mont Ventoux, ce qui serait une première pour la compétition.

Lancé en 2022, le Tour de France Femmes continue sa montée en puissance comme en témoigne la dernière édition remportée par Pauline Ferrand-Prévot, qui venait de reprendre sa carrière sur route après son titre olympique en VTT aux JO de Paris. La Française tentera donc de défendre son titre la saison prochaine. Et cela tombe bien, le parcours sera dévoilé jeudi par Marion Rousse.

Un parcours historique pour le Tour de France Femmes ? Première information très importante, pour la première fois, le départ du Tour de France Femmes sera totalement dissocié de son homologue masculin. Alors que les hommes arriveront à Paris le 26 juillet, les femmes s'élanceront le 1er août de Lausanne en Suisse. La première étape est d'ailleurs déjà connue puisqu'il s'agira d'une boucle de 137 kilomètres avec une difficulté de 2,3 kilomètres à 5,4%. La deuxième étape a également été révélée puisqu'elle partira d’Aigle pour arriver à Genève. Une étape de 150 kilomètres pour les sprinteuses.