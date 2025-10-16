Cyclisme : Domination de Pogacar et de l'équipe UAE ? Le cri du coeur de ce coureur français

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar a remporté quasiment toutes les plus grandes courses de l'année, à quelques rares exceptions près, son équipier Isaac Del Toro a gagné quasiment toutes les semi classiques italiennes de la fin de saison, provoquant le cri du coeur du coureur tricolore, Romain Grégoire.

Quelques jours après la nouvelle domination écrasante de Tadej Pogacar, qui a survolé le Tour de Lombardie pour l'emporter une cinquième fois d'affilée après s'être détaché irrésistiblement à plus de 30 kilomètres de l'arrivée, Isaac Del Toro, l'un de ses jeunes lieutenants chez UAE, a remporté mercredi le Giro del Veneto en solitaire avec plus de 20 secondes d'avance sur un groupe de poursuivants, confirmant sa razzia sur toutes les semi classiques italiennes de fin de saison.

Del Toro remporte sept semi classiques italiennes de fin de saison ! En effet, sur les dix semi classiques italiennes auxquelles il a participé depuis la mi-septembre, Isaac Del Toro en a remporté sept, et il aurait probablement pu en gagner une huitième, les Trois Vallées Varésines, si son leader Pogacar n'en avait pas pris le départ...