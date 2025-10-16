Cyclisme : Seixas défie Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors qu'il vient à peine de fêter ses 19 ans, Paul Seixas a impressionné le monde du cyclisme ces dernières semaines, que ce soit lors des championnats d'Europe, où il a fini sur le podium et a longtemps été à la bagarre avec Pogacar et Evenepoel, ou lors du Tour de Lombardie, achevé à la 7ème place. Et le jeune Français ne compte pas s'arrêter là...

Si pendant de longues années, des coureurs français à potentiel étaient trop rapidement présentés comme des vainqueurs possibles du Tour de France, et ce alors que la marche apparaissait indéniablement un peu trop haute, il n'en va pas de même avec Paul Seixas, la jeune pépite de Décathlon-AG2R La Mondiale. Alors qu'il était déjà annoncé comme un futur grand, comme en témoignait sa 8ème place au général du Dauphiné en juin dernier alors qu'il n'avait que 18 ans, le coureur tricolore a impressionné le monde du cyclisme ces dernières semaines, franchissant un nouveau palier pour se retrouver à la lutte avec Tadej Pogacar et Remco Evenepoel aux championnats d'Europe (3ème à l'arrivée) ou aux côtés du champion olympique belge au Tour de Lombardie (7ème à l'arrivée).

Une progression impressionnante en une saison Fatalement, le niveau qu'il affiche à son âge, tout comme sa progression impressionnante en à peine un an de professionnalisme, font de Paul Seixas un concurrent naturel de Tadej Pogacar dans les années à venir, notamment concernant le Tour de France.