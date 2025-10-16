Cyclisme : Seixas défie Pogacar !

Alors qu'il vient à peine de fêter ses 19 ans, Paul Seixas a impressionné le monde du cyclisme ces dernières semaines, que ce soit lors des championnats d'Europe, où il a fini sur le podium et a longtemps été à la bagarre avec Pogacar et Evenepoel, ou lors du Tour de Lombardie, achevé à la 7ème place. Et le jeune Français ne compte pas s'arrêter là...
Si pendant de longues années, des coureurs français à potentiel étaient trop rapidement présentés comme des vainqueurs possibles du Tour de France, et ce alors que la marche apparaissait indéniablement un peu trop haute, il n'en va pas de même avec Paul Seixas, la jeune pépite de Décathlon-AG2R La Mondiale. Alors qu'il était déjà annoncé comme un futur grand, comme en témoignait sa 8ème place au général du Dauphiné en juin dernier alors qu'il n'avait que 18 ans, le coureur tricolore a impressionné le monde du cyclisme ces dernières semaines, franchissant un nouveau palier pour se retrouver à la lutte avec Tadej Pogacar et Remco Evenepoel aux championnats d'Europe (3ème à l'arrivée) ou aux côtés du champion olympique belge au Tour de Lombardie (7ème à l'arrivée).
Une progression impressionnante en une saison
Fatalement, le niveau qu'il affiche à son âge, tout comme sa progression impressionnante en à peine un an de professionnalisme, font de Paul Seixas un concurrent naturel de Tadej Pogacar dans les années à venir, notamment concernant le Tour de France.
« Pogacar ? Je veux le battre quand il est à son meilleur »
Interrogé sur cette perspective à l'occasion d'une rencontre au cours de l'émission Bistrot Vélo sur Eurosport, Paul Seixas ne s'est pas dérobé et a répondu en toute simplicité, habité par la confiance de celui qui se sent sûr de ses moyens : « Pogacar ? Je ne veux pas le battre quand il est sur le déclin, je veux le faire quand il est à son meilleur ».