Marion Rousse trahie, son secret est révélé !

A quelques jours de l'annonce du parcours du Tour de France Femmes, qui sera dévoilé jeudi, plusieurs informations ont déjà fuité. Mario Rousse, directrice de l'épreuve, espérait probablement garder secrètes certaines d'entre elles à l'image de l'ascension du Mont Ventoux. Mais elle a visiblement été trahie.

Jeudi, les parcours des Tour de France Hommes et Femmes seront dévoilés pour 2026. Un moment toujours très attendu et qui pourrait révéler des surprises. Marion Rousse aurait notamment prévu de grandes nouveautés qu'elle garde secrètes pour le moment. Mais certaines d'entre elles ont déjà fuité.

Les premières fuites sur le parcours du Tour de France Femmes En effet, selon les informations du Dauphiné Libéré, la grande nouvelle concernera probablement la septième étape dont l'arrivée aura lieu sur le célèbre Mont Ventoux. L'ascension légendaire pourrait ainsi être gravie pour la première fois par le Tour de France Femmes qui est déjà passé par deux cols mythique de la Grande Boucle à savoir l’Alpe d’Huez en 2024 et le Col de la Madeleine l'été dernier. Un secret bien gardé jusque-là mais qui a donc fuité.