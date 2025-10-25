Marion Rousse : La grande surprise avec son amie !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, Marion Rousse a annoncé le parcours de la prochaine édition du Tour de France Femmes. Après sa victoire cet été, Pauline Ferrand-Prévot tentera de conserver son statut, pour le plus grand bonheur de l’organisatrice de la Grande Boucle, qui n’est autre que son amie d’enfance.

Le parcours du Tour de France femmes 2026 a été dévoilé cette semaine. Le départ aura lieu à Lausanne, en Suisse, tandis que l’arrivée est prévue sur la Promenade des Anglais, du côté de Nice. Le peloton aura également l’occasion de passer par le mythique Mont Ventoux, un rendez-vous déjà très attendu auquel prendra part Pauline Ferrand-Prévot.

« Je savais qu’il allait y avoir un effet PFP mais je ne pensais pas qu’elle le remporterait dès la première année » Une année après son sacre aux JO de Paris 2024, Pauline Ferrand-Prévot a triomphé sur le Tour de France cette année. Interrogée ce jeudi, Marion Rousse, l’organisatrice de la Grande Boucle féminine, est revenue sur le sacre de son ami. « L’année dernière quand elle a annoncé son grand retour, en tant que fan de vélo tu es ravie et en tant que directrice de course, tu sais que les gens vont s’y intéresser parce que Pauline a une aura. Elle a son palmarès qui parle pour elle. Je savais qu’il allait y avoir un effet PFP mais je ne pensais pas qu’elle le remporterait dès la première année, reconnaît la compagne de Julian Alaphilippe, rapportée par RMC. Je suis ravie de voir que malgré le fait qu’elle ait gagné l’année dernière, elle revienne cette année avec autant d’envie. »