Marion Rousse : Le grand changement imaginé pour elle !

Le tracé du prochain Tour de France Femmes a charmé les observateurs, dont l’ancien cycliste belge Rik Verbrugghe. Ce dernier est même allé plus loin en imaginant Marion Rousse, succéder à Christian Prudhomme à la tête de la Grande Boucle masculine. Un scénario justement évoqué par la principale intéressée il y a quelques mois.

Ce jeudi, Marion Rousse a dévoilé le parcours du prochain Tour de France femmes, qui partira de Lausanne (Suisse) pour arriver à Nice. Au total, neuf étapes sont prévues, avec notamment un passage du côté du Mont Ventoux lors de la septième journée de l’épreuve. L’ancien cycliste belge Rik Verbrugghe est séduit par ce tracé et ne s’en cache pas.

Marion Rousse imaginée pour remplacer Christian Prudhomme « Je pense quand même que… Comme on a dit ici, c’est que le parcours est peut-être mieux dessiné que le parcours des hommes. Donc, est-ce que Marion Rousse ne fait pas du meilleur travail que Christian Prudhomme au niveau des hommes ? », s’est interrogé Verbrugghe sur la RTBF, au point d’imaginer Marion Rousse prendre la succession de Christian Prudhomme à la tête de la Grande Boucle masculine : « Je ne sais pas si c’est dans les cartons, mais… La rumeur a parfois… On ne va pas lancer la rumeur mais avec tout le respect qu’on a pour Christian Prudhomme, il ne sera pas éternel. Et elle occupe un rôle qui est relativement similaire. Elle aura eu quelques années d’expérience. Il est là pour la chapeauter encore à chaque présentation, l’encadrer. Ça pourrait être symboliquement assez fort ».