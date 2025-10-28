Cyclisme - Tour de France : UAE monte en défense pour Pogacar...

Alexandre Higounet

Alors que des éléments factuels laissent entendre qu'un désaccord existe aujourd'hui entre le staff du Team UAE et Tadej Pogacar sur le programme du Slovène, au point que Patrick Evenepoel, le père de Remco, a même indiqué que ce dernier ne voulait pas faire le Tour l'an prochain, l'équipe émiratie a dû monter en défense dans les médias ces dernières heures...

Depuis la dernière course de la saison du champion slovène au Tour de Lombardie, des éléments factuels sont apparus autour d'un désaccord entre Tadej Pogacar et la direction de son équipe UAE Team Emirates au sujet de son programme de course en 2026. Alors que le staff envisage un programme axé autour d'une troisième conquête d'affilée du maillot arc-en-ciel, sachant qu'il existe une opportunité unique d'y parvenir puisque le parcours des Mondiaux à Montréal sera une nouvelle fois très sélectif, et donc d'un doublé Giro-Tour sachant qu'un doublé Tour-Vuelta apparaît incompatible avec l'objectif championnat du monde, Tadej Pogacar présente en face une volonté incompatible, celle de disputer absolument Paris-Roubaix, ce que le staff juge irréaliste avant le Giro.

« Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année » Le hiatus apparaît suffisamment important pour qu'il ait été saisi au bond par Patrick Evenepoel, le père et conseiller de Remco, qui n'a pas manqué d'appuyer sur le sujet en allant même encore plus loin puisqu'il a affirmé en fin de semaine dernière : « Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année. Il veut participer au Giro et la Vuelta ».