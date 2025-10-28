Cyclisme - Tour de France : Et si vraiment Pogacar ne voulait pas le faire ?

Alexandre Higounet

En fin de semaine dernière, Patrick Evenepoel, le père et conseiller de Remco, a littéralement jeté un pavé dans la mare en affirmant que selon lui, Tadej Pogacar n'avait pas envie de disputer le Tour de France l'an prochain. Et certains éléments apparus ces dernières heures amènent à penser que la question pourrait bel et bien être sur la table.

Quelques minutes après la présentation du parcours du Tour de France jeudi dernier, Patrick Evenepoel, le père et conseiller de Remco, rebondissant sur l'existence probable d'un désaccord entre Tadej Pogacar et son équipe autour de son programme de course 2026, avait littéralement jeté un pavé dans la mare en évoquant les chances de son fils sur le prochain Tour.

« Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année » Patrick Evenepoel avait ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Remco, tout le monde sait qu'il est très fort mentalement. Lors de son premier Tour, il est monté sur le podium. L'année dernière il n'était pas prêt, c'est clair. Avec un très bon hiver, une très bonne préparation et sans malchance, il peut performer à 100% dans le Tour. L'absence d'un long contre-la-montre ? De toute façon on ne gagne pas le Tour en contre la montre, mais en montagne. La dernière semaine vous pouvez encore avoir 3 minutes d'avance et en perdre 10 sur une étape. Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année. Il veut participer au Giro et la Vuelta ».