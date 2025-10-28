Cyclisme - Tour de France : Et si vraiment Pogacar ne voulait pas le faire ?

En fin de semaine dernière, Patrick Evenepoel, le père et conseiller de Remco, a littéralement jeté un pavé dans la mare en affirmant que selon lui, Tadej Pogacar n'avait pas envie de disputer le Tour de France l'an prochain. Et certains éléments apparus ces dernières heures amènent à penser que la question pourrait bel et bien être sur la table.
Quelques minutes après la présentation du parcours du Tour de France jeudi dernier, Patrick Evenepoel, le père et conseiller de Remco, rebondissant sur l'existence probable d'un désaccord entre Tadej Pogacar et son équipe autour de son programme de course 2026, avait littéralement jeté un pavé dans la mare en évoquant les chances de son fils sur le prochain Tour.
« Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année »
Patrick Evenepoel avait ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Remco, tout le monde sait qu'il est très fort mentalement. Lors de son premier Tour, il est monté sur le podium. L'année dernière il n'était pas prêt, c'est clair. Avec un très bon hiver, une très bonne préparation et sans malchance, il peut performer à 100% dans le Tour. L'absence d'un long contre-la-montre ? De toute façon on ne gagne pas le Tour en contre la montre, mais en montagne. La dernière semaine vous pouvez encore avoir 3 minutes d'avance et en perdre 10 sur une étape. Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année. Il veut participer au Giro et la Vuelta ».
Si le Team UAE ménage la subtilité de Pogacar...
Ces dernières heures, l'équipe UAE a été contrainte de sortir du bois pour calmer le jeu. Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal a ainsi affirmé dans Marca : « En principe, Tadej fait le Tour et les Mondiaux. C'est ce qui est planifié. Après, on verra ce qu'il se passera. Tadej a la capacité de se réinventer et d'approcher chaque saison différemment. Dans le même temps, il a été le meilleur coureur du monde ces cinq dernières années. C'est un cas à part ». La manière de prudence avec lequel le boss du sportif chez UAE évoque la participation de Pogacar au Tour de France, laissant malgré tout une porte ouverte, indique que l'affaire est en fait loin d'être réglée. Sinon, Fernandez-Matxin se montrerait beaucoup plus catégorique. S'il ne l'est pas, c'est qu'il ne veut surtout pas heurter la subtilité de son champion slovène. De facto, cela tend à confirmer que ce dernier pourrait avoir fait savoir à son équipe qu'il souhaiterait ne pas disputer le Tour de France l'an prochain...