Cyclisme : Evenepoel se prépare à en découdre avec Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que la saison vient à peine de se terminer, Remco Evenepoel se projette déjà à fond dans la suivante, où il compte bien se rapprocher de Tadej Pogacar pour viser un jour la victoire dans le Tour de France. Preuve de son extrême motivation, le double champion olympique belge s'est astreint à un long exercice avant de partir en vacances, qui pourrait avoir toute son importance l'été prochain...

Remco Evenepoel a clos sa saison à l'occasion du Tour de Lombardie sur un nouveau combat perdu face à Tadej Pogacar. Incapable de suivre lorsque le Slovène s'est envolé à mi pente de la dernière ascension à plus de trente kilomètres de l'arrivée, le double champion olympique a dû se résoudre à accepter une nouvelle fois sa domination, terminant encore deuxième à l'arrivée après avoir vaillamment combattu. De quoi décourager Evenepoel dans son rêve de remporter le Tour de France, qui nécessitera bien qu'il domine un jour le leader du Team UAE ? Pas vraiment...

Une preuve qu'Evenepoel est remonté comme jamais pour affronter Pogacar l'an prochain Au contraire, alors qu'il s'apprête à rejoindre sa nouvelle formation Red Bull-Bora-Hansgrohe à la fin du mois de décembre, Remco Evenepoel apparaît plus motivé que jamais, déterminé à en découdre avec Tadej Pogacar sur les routes du mois de juillet. En fin de semaine, avant de partir en vacances, Evenepoel s'est par exemple envolé pour quelques jours aux Etats-Unis pour réaliser des tests en soufflerie chez le fabricant de cycle Specialized, afin d'optimiser les réglages sur son futur vélo de contre-la-montre. Une preuve supplémentaire que le Belge ne veut rien lâcher dans son futur combat pour le maillot jaune.