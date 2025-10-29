Cyclisme - Tour de France : Le message fort du clan Vingegaard !

Alexandre Higounet

Lorsqu'ils ont découvert le parcours du Tour de France 2026, officialisé la semaine dernière par Christian Prudhomme, les dirigeants de la Visma-Lease A Bike ont rapidement exprimé leur satisfaction. Et envoyé un message sans équivoque au sujet de Jonas Vingegaard...

Lorsqu'ils ont découvert le parcours 2026 du Tour de France, les dirigeants de la formation Visma-Lease A Bike ont pu esquisser un sourire, il correspondait parfaitement à ce qu'ils espéraient. Ainsi, le patron Richard Plugge n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction dans les médias, comme rapporté par Het Laatste Nieuws.

La Visma-Lease A Bike a bien cerné les opportunités à saisir... Plugge a ainsi affirmé : « C'est un parcours merveilleux. Nous en savions déjà beaucoup, bien sûr. Nous travaillons dessus depuis des semaines, mais nous pouvons maintenant commencer à tout cartographier ». Surtout, le patron de l'équipe hollandaise a immédiatement cerné l'idée des organisateurs de maintenir le suspens le plus longtemps possible et de créer des zones permettant à un collectif de lancer des lieutenants pour générer de l'instabilité autour de Pogacar : « Cette dernière semaine est vraiment difficile. Les organisateurs veulent clairement maintenir le suspense longtemps, et je pense qu'ils ont conçu un bon parcours pour y parvenir ».