Marion Rousse «rappelée à l’ordre» avec Julian Alaphilippe

Marion Rousse et Julian Alaphilippe, en couple depuis 2020, partagent une notoriété qui ne semble pas peser sur leur vie familiale. Consultante pour France Télévisions et directrice du Tour de France féminin, Marion Rousse s’était prononcée en 2022 sur sa vie publique et ses passages dans son village natal.

C’est le couple star du cyclisme tricolore. Il y a cinq ans, Julian Alaphilippe, membre de l'équipe Tudor, et Marion Rousse, ancienne coureuse devenue consultante pour France Télévisions et directrice du Tour de France femmes, officialisaient leur relation avant d’accueillir en 2021 le petit Nino, que les fidèles de la Grande Boucle ont eu l’occasion de croiser sur les routes. Interrogée par Le Parisien en 2022, Marion Rousse s’était prononcée sur cette notoriété partagée avec Julian Alaphilippe.

« J’essaie de préserver nos moments ensemble, en famille » « Pour moi, ça reste dans le milieu du sport. Julian (Alaphilippe, son compagnon), lui, est plus connu que moi. Sa notoriété est internationale. Mais cela ne nous pose pas de problème et les gens restent bienveillants, expliquait la directrice du Tour de France féminin. Ils viennent me parler de Nino gentiment. J’essaie de préserver nos moments ensemble, en famille, mais cela ne nous pèse pas. Pourquoi devrions-nous être méchants quand les gens sont gentils ? Julian ne dit jamais non à une photo, un selfie ou à un autographe même quand on est à la bourre. On n’a jamais été confrontés à une situation désagréable. »