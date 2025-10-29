Cyclisme - Tour de France : Nouveau rival en vue pour Pogacar ?

Présenté depuis plusieurs années comme un surdoué du cyclisme, capable de performer sur tous les terrains, Tom Pidcock, le jeune anglais, n'avait pas encore transformé sur un Grand Tour. Sa troisième place à la Vuelta semble avoir débloqué un verrou psychologique important et lui ouvre de nouvelles perspectives...

Au niveau de Vingegaard et Joao Almeida sur la Vuelta

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela pourrait bien avoir déverrouillé un blocage important dans son esprit, lui qui manquait encore de confiance en haute montagne sur trois semaines. En effet, s'il n'a pas brillé sur le Giro, diminué physiquement (16ème au final), Tom Pidcock a crevé l'écran sur la Vuelta, qu'il a achevée à la troisième place, en étant le seul à se mêler à la lutte entre Jonas Vingegaard et Joao Almeida. Une performance qui lui ouvre désormais de grandes perspectives, y compris sur le Tour de France, l'objectif ultime. Pidcock a ainsi expliqué à cyclingnews.com, dans des propos rapportés par wielerflits : « Je suis extrêmement satisfait de cette année. On s'attendait peut-être à ce que ce soit une année de transition, mais finalement, tout s'est très bien passé. J'étais au sommet de ma forme. Désormais, je ne peux que faire mieux que cette année. Tout le monde croyait en moi, et c'était vraiment important pour moi. C'était un nouveau départ, et j'avais vraiment hâte de faire mes preuves. J'ai adoré cette expérience sur la Vuelta. Je me suis vraiment senti partie prenante de quelque chose de plus grand au sein de l'équipe. Le Tour, ce serait bien d'y revenir maintenant que j'ai assuré ma place au classement général. Si je suis en forme et que j'y prends du plaisir, cela fera une grande différence sur mes performances. C'est la grande leçon de cette année ». Pogacar pourrait bien voir un nouveau rival pointer à l'horizon si l'équipe Q36.5 est retenue sur le prochain Tour de France...