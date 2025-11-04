Cyclisme - Tour de France : Un coup d'intox de fou autour de Pogacar...

Alors que Tadej Pogacar était en détresse avec l'un de ses genoux lors de la troisième semaine du Tour de France, l'équipe UAE est parvenue à masquer le problème à tout le monde, au point de maintenir les Visma-Lease A Bike et Jonas Vingegaard dans l'idée que leur grande offensive était peine perdue. Mais ils n'en sont pas restés là, allant beaucoup plus loin dans un coup d'intox magistral, sur lequel la formation hollandaise devra méditer à l'avenir...
Et si, alors qu'ils étaient parvenus à isoler Tadej Pogacar dans le col de la Madeleine et que Vingegaard avait encore Matteo Jorgenson à ses côtés, les Visma-Lease A Bike n'avaient pas perdu le Tour de France en stoppant net leurs efforts dans la vallée amenant à l'interminable et terrible col de la Loze ? La question, le10sport.com l'avait déjà posée au lendemain de l'arrivée à Paris, après que le maillot jaune se soit fait déposer par Wout Van Aert dans la dernière ascension de la rue Lepic et qu'il diffuse une soudaine impression d'épuisement après la ligne.
« On s'inquiétait pour lui physiquement, mais mentalement, j'étais étonné de lire qu'il avait hâte de rentrer à la maison »
Elle se pose aujourd'hui avec encore plus de force, alors que Tim Wellens, coéquipier et ami de Pogacar, livre un témoignage fort pour L'Equipe sur l'ampleur des souffrances du maillot jaune lors de la troisième semaine : « Il me semble que Tadej en a parlé, donc on peut le dire maintenant. Sur l'étape de Valence, il me dit : ''Tim, on a un problème j'ai super mal au genou''. A tel point qu'il est descendu jusqu'à la voiture du médecin pour se faire ausculter. Il est allé à l'hôpital après la course pour passer des examens, ils lui ont trouvé une inflammation ou quelque chose dans le genre, et personne ne l'a su ! J'étais persuadé que ça fuiterait. Il a beaucoup souffert, on avait des doutes sur sa capacité à aller au bout. On a pensé à son abandon. Dans le bus, on voyait que son corps n'était pas bien, il était tout liquide ».
Le double intox de l'équipe UAE autour de Pogacar...
Comme Tim Wellens l'a relevé, le fait que l'équipe UAE soit parvenue à masquer le mal dont souffrait Pogacar et à le garder secret relève d'un premier exploit. Mais l'équipe UAE a fait encore mieux. Au cours de la troisième semaine, on a ainsi vu grandir les échos selon lesquels le maillot jaune ressentait une forme de lassitude devant sa domination absolue et s'ennuyait de plus en plus sur les trois semaines d'un Grand Tour. Tim Wellens s'en étonne toujours aujourd'hui : « C'était un soulagement de le voir tenir jusqu'à Paris. Et c'était un soulagement qu'il ne lâche pas en montagne. Tout le monde se demandait pourquoi il n'attaquait pas, en fait, c'était compréhensible. Après on s'inquiétait pour lui physiquement, mais mentalement, j'étais étonné de lire qu'il avait hâte de rentrer à la maison. Parce qu'entre nous, on s'amusait vraiment ». Ces échos, on peut légitimement supposer qu'ils ont en fait été orchestrés par l'équipe UAE elle-même, comme un magnifique contre-feu destiné non seulement à masquer le véritable mal de Pogacar mais aussi à décourager la moindre offensive de Jonas Vingegaard. Ce qui constituerait assurément un coup d'intox magistral qui a de quoi susciter la réflexion chez les Visma-Lease A Bike pour l'avenir, afin qu'ils se montrent moins naïfs...