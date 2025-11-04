Cyclisme - Tour de France : Un coup d'intox de fou autour de Pogacar...

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar était en détresse avec l'un de ses genoux lors de la troisième semaine du Tour de France, l'équipe UAE est parvenue à masquer le problème à tout le monde, au point de maintenir les Visma-Lease A Bike et Jonas Vingegaard dans l'idée que leur grande offensive était peine perdue. Mais ils n'en sont pas restés là, allant beaucoup plus loin dans un coup d'intox magistral, sur lequel la formation hollandaise devra méditer à l'avenir...

Et si, alors qu'ils étaient parvenus à isoler Tadej Pogacar dans le col de la Madeleine et que Vingegaard avait encore Matteo Jorgenson à ses côtés, les Visma-Lease A Bike n'avaient pas perdu le Tour de France en stoppant net leurs efforts dans la vallée amenant à l'interminable et terrible col de la Loze ? La question, le10sport.com l'avait déjà posée au lendemain de l'arrivée à Paris, après que le maillot jaune se soit fait déposer par Wout Van Aert dans la dernière ascension de la rue Lepic et qu'il diffuse une soudaine impression d'épuisement après la ligne.

« On s'inquiétait pour lui physiquement, mais mentalement, j'étais étonné de lire qu'il avait hâte de rentrer à la maison » Elle se pose aujourd'hui avec encore plus de force, alors que Tim Wellens, coéquipier et ami de Pogacar, livre un témoignage fort pour L'Equipe sur l'ampleur des souffrances du maillot jaune lors de la troisième semaine : « Il me semble que Tadej en a parlé, donc on peut le dire maintenant. Sur l'étape de Valence, il me dit : ''Tim, on a un problème j'ai super mal au genou''. A tel point qu'il est descendu jusqu'à la voiture du médecin pour se faire ausculter. Il est allé à l'hôpital après la course pour passer des examens, ils lui ont trouvé une inflammation ou quelque chose dans le genre, et personne ne l'a su ! J'étais persuadé que ça fuiterait. Il a beaucoup souffert, on avait des doutes sur sa capacité à aller au bout. On a pensé à son abandon. Dans le bus, on voyait que son corps n'était pas bien, il était tout liquide ».