Cyclisme : Il réagit aux critiques de Thibaut Pinot

Alexandre Higounet

Interrogé sur RMC sur son bilan de cette saison et ses ambitions pour l'an prochain, Lenny Martinez, l'un des grands espoirs du cyclisme tricolore, s'est dit plutôt satisfait de ses résultats, avec plusieurs victoires d'étapes en World Tour, regrettant juste être passé à côté du Tour de France. Au passage, il est revenu sur l'épisode des critiques subies suite à un passage de bidon prolongé dans un col, notamment celle de Thibaut Pinot.

Lenny Martinez, le jeune grimpeur français de l'équipe Bahrain-Victorious, est revenu sur sa saison 2025 à l'occasion d'un entretien accordé à RMC. Avec plusieurs victoires au niveau World Tour (victoires d'étape sur Paris-Nice, au Tour de Romandie et au Dauphiné), Lenny Martinez présente plutôt un bon bilan, même s'il a avoué regretter être passé à côté de son Tour de France.

« Thibaut Pinot ? Je n’ai pas grand-chose à dire, je ne sais pas pourquoi il a réagi de cette manière » Le coureur tricolore a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par Ouest-France : « J’ai encore passé un cap et si ça continue comme ça chaque année, je pense que ça pourrait être bien pour la suite. L’équipe a des projets avec moi et ils pensent qu’à terme, je peux gagner de grandes courses. Mais ça reste un projet plutôt à long terme. Le seul point noir cette saison, c'est le Tour de France, où je n'ai pas eu les jambes ».