Marion Rousse : L'annonce officielle pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Visage incontournable du cyclisme français, Marion Rousse a pris la tête du Tour de France Femmes depuis 2022 avec un succès indiscutable. A tel point que la compagne de Julian Alaphilippe va poursuivre sa mission aux côtés de Zwift qui va rester le partenaire officiel de l'épreuve pendant au moins quatre ans.

Depuis 2022, le Tour de France Femmes a été relancé sous l'impulsion notamment de Marion Rousse, directrice de l'épreuve. Et celle qui est également consultante pour France Télévisions a du être ravie d'apprendre que Zwift et le Tour de France Femmes ont annoncé la prolongation pour quatre ans de leur partenariat. Une récompense méritée compte tenu de l'engouement grandissant suscité par l'épreuve qui a récemment dévoilé le parcours de sa cinquième édition qui ne sera donc pas la dernière, loin de là comme le confirme Eric Min, PDG et cofondateur de la marque Zwift.

Zwift poursuit son engagement « Il s’agit de bien plus qu’un simple parrainage pour Zwift, cela fait partie intégrante de notre identité, c’est en lien avec notre mission qui est de rendre les gens plus actifs », confie-t-il dans un communiqué officiel, avant de poursuivre.