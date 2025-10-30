Cyclisme - Tour de France : Un indice sur la stratégie d'Evenepoel face à Pogacar...

Alexandre Higounet

Alors qu'il vient d'achever sa saison sur une nouvelle défaite face à Tadej Pogacar au Tour de Lombardie, Remco Evenepoel apparaît déterminé à combler une partie de son retard face au champion slovène. Ces derniers jours, il s'est d'ailleurs envolé pour les Etats-Unis afin de peaufiner certains réglages qui livrent un premier indice sur la stratégie qu'il pourrait suivre l'été prochain face au champion du monde...

Il y a quinze jours, Remco Evenepoel a mis un terme à sa saison en terminant deuxième du Tour de Lombardie, subissant une nouvelle fois la loi de Tadej Pogacar, qui l'a sorti de sa roue dans la dernière ascension à plus de trente kilomètres de l'arrivée. Loin de se décourager, le champion belge s'est déjà tourné en direction de la saison prochaine, où il évoluera sous les couleurs de sa nouvelle équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, bien mieux dimensionnée pour l'accompagner dans son rêve de Tour de France.

« Lundi et mardi, Remco a passé quinze heures au total dans notre soufflerie » Evenepoel s'est ainsi envolé aux Etats-Unis en fin de semaine dernière afin d'effectuer des tests en soufflerie pour optimiser sa position sur son futur vélo de contre-la-montre. Interrogé par La Dernière Heure, Leo Menville, employé de la marque de cycle Specialized, a souligné l'extrême implication du double champion olympique dans des propos rapportés par le site du Het Laatste Nieuws : « Je ne crois pas qu'un autre coureur soit venu aussi souvent. Remco est l'un de nos ambassadeurs, mais notre relation va bien au-delà de ce contrat. Nous sommes très proches. Lundi et mardi, il a passé quinze heures au total dans notre soufflerie. Il est arrivé à 7h et n'est reparti qu'à 18h. Son dévouement et son souci du détail sont vraiment impressionnants… Juste avant son vol retour mercredi soir, il a roulé une demi-heure de plus sur la piste pour tester son temps. Il est aussi perfectionniste qu'un pilote de Formule 1 ».