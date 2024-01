Cyclisme : Un monstre bientôt au programme de la Vuelta ?

Alexandre Higounet

Ces derniers jours, le patron de la Vuelta Javier Guillen, a avoué plancher sur l’idée d’une montée inédite à placer au parcours d’un prochain Tour d’Espagne, un authentique monstre routier qui rejetterait bien loin le Col de la Bonnette, le plus haut sommet jamais franchi par des coureurs cyclistes professionnels à ce jour. Et les chiffres de la montée ont de quoi faire peur...

Cette année, le Tour de France empruntera les routes du Col de la Bonnette, le plus haut col routier d’Europe, qui culmine à plus de 2800 mètres d’altitude. Un géant interminable qui essore les organismes au fil de la pente, avec ses derniers kilomètres au milieu de nulle part. Mais le col de la Bonnette pourrait bientôt être dépassé.

A côté, le col de la Bonnette est un nain...

En effet, le patron de la Vuelta, Javier Guillen, projette d’inscrire dans les prochaines années un véritable monstre au programme du Tour d’Espagne ! Il s’agit de la montée de La Veleta, qui se situe dans le massif de la Sierra Nevada, en Andalousie. Son sommet culmine à 3398 mètres, soit quasiment 600 mètres plus haute que les Cimes de la Bonnette ! Ses statistiques sont impressionnantes, avec une ascension de 42,5 kilomètres à 6,5 % de moyenne ! Hallucinant quand on sait que les cols les plus longs actuellement ne dépassent quasiment jamais les 25 kilomètres. Sans parler de son altitude, jamais abordée par des coureurs cyclistes !

Des chiffres jamais vus pour une ascension !