Cyclisme - Tour de France : Un coup gagnant à jouer pour Evenepoel ?

Alors qu’il est apparu un ton en-dessous de Jonas Vingegaard et surtout Tadej Pogacar dans les cols du Dauphiné, Remco Evenepoel dispose bien d’une marge de manœuvre pour remporter le Tour de France, comme l’a affirmé l’ancien vainqueur du Tour 2012, Bradley Wiggins. Analyse d’un coup potentiellement gagnant.

A l’occasion du Dauphiné, Remco Evenepoel a reçu deux confirmations importantes : d’une part qu’il était toujours largement au-dessus de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard en contre-la-montre, d’autre part qu’il leur était encore inférieur en montagne. A partir de là, quand bien même sa marge de manœuvre pour la victoire finale dans le Tour de France est réduite, elle n’est pas nulle pour autant et le double champion olympique pourrait bien avoir un coup à jouer.

« Il doit tirer parti d’un jeu de chat et de la souris entre Pogacar et Vingegaard »

A l’occasion d’un entretien accordé à Sporza, relayé par cyclismactu.net, Bradley Wiggins, vainqueur du Tour de France en 2012, a livré le plan de vol qu’Evenepoel devrait suivre selon lui pour le maillot jaune : « Remco Evenepoel est un coureur exceptionnel. Bien sûr, ce sera difficile, mais il a maintenant l'expérience de l'année dernière. Il sait qu'il peut tenir le coup pendant trois semaines [...] Evenepoel doit tirer parti d'un éventuel jeu du chat et de la souris entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Il doit tenir le plus longtemps possible dans les montées, puis profiter des contre-la-montre pour rattraper son retard. Il ne doit pas oublier qu'il dispose lui aussi d'atouts, comme le contre-la-montre. Les deux autres (Pogacar et Vingegaard) en sont jaloux. Quand il sera dans un bon jour, il pourra se mesurer à eux ».