Cyclisme - Tour de France : Martin-Vauquelin pour le général ? Il livre sa vérité

Alors que Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, estime que les coureurs français ne devraient pas chercher à jouer le général à partir du moment où ils n’ont aucune chance de jouer un top 3, Marc Madiot, le manager de la Groupama-FDJ, tient un discours radicalement inverse...

Arrêter de jouer le général entraîne mécaniquement une moindre concentration

Au-delà du fait qu’aucun Français ne focalise sa saison à 100% sur le Tour et qu’ils sont nombreux à viser à la fois les classiques et le Tour, à commencer par Julian Alaphilippe lui-même, au-delà du fait que le même Alaphilippe a gagné sa popularité en France en grande partie sur les routes du Tour où il a fait 4ème du général en 2019, les mots de Bernard Hinault livrent surtout une question : les coureurs français doivent-ils malgré tout essayer de jouer le classement général alors qu’ils n’ont aucune chance de l’emporter et peu de faire un top 5 ? Interrogé dans L’Equipe, Marc Madiot, le patron de la Groupama-FDJ, livre une analyse inverse à celle d’Hinault : « Le classement général fait partie de la culture d’une équipe de haut niveau, il faut l’entretenir. Si on se retire, c’est une forme de renoncement, ce n’est pas comme ça qu’on progresse ». L’analyse de Madiot sonne juste : souvent, le fait d’arrêter de jouer le général entraîne une démobilisation inconsciente de l’équipe, qui n’est plus aussi concentrée sur chaque moment de la course et qui se retrouve souvent à moins performer au final, y compris dans les victoires d’étape.