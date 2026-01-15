Cyclisme - Tour de France : « Pour Vingegaard, c'est une perte énorme »

Alexandre Higounet

Alors qu'il a annoncé ces derniers jours qu'il allait bien disputer le Giro et le Tour de France en 2026, avec l'ambition de gagner les deux, Jonas Vingegaard a enregistré une très mauvaise nouvelle, le départ à la retraite inattendue de Simon Yates à quelques jours du début de saison. Une décision vivement critiquée par l'ancien coureur et directeur d'équipe Bjarn Riis, qui estime qu'elle pourrait avoir de lourdes conséquences pour Jonas Vingegaard sur les routes du Tour.

En décembre, lorsque Jonas Vingegaard et son équipe Visma-Lease A Bike ont arrêté la décision qu'il disputerait à la fois le Giro et le Tour de France en 2026, en visant bel et bien le doublé, il était prévu que Simon Yates, vainqueur du Giro l'an dernier, soit le lieutenant numéro un en juillet, celui qui accompagnerait le leader danois le plus loin possible dans les cols. Mais à quelques jours de la reprise des compétitions, Simon Yates a annoncé contre toute attente qu'il mettait un terme à sa carrière. Si Jonas Vingegaard a soutenu son équipier dans son choix, estimant que tout le monde pouvait un jour affronter un burn-out, d'autres n'ont pas la même analyse.

« Ils vont se dire, il gagne le Giro et puis il oublie tout le monde » C'est notamment le cas de Bjarn Riis, ancien coureur et directeur d'équipe, qui a fustigé le choix de Simon Yates dans les colonnes du quotidien sportif espagnol Marca : « On ne peut s’empêcher de se demander : pourquoi prend-il sa retraite maintenant ? Je ne pense pas que ce soit prévu ; tout le monde s’entraîne déjà dur pour la saison prochaine. Cela aurait été bien plus bénéfique pour l’équipe s’il l’avait annoncé plus tôt. Certains doivent être furieux. Ils vont se dire : il gagne le Giro et oublie tout le monde, pendant que les autres souffrent toute l’année et n’arrivent même pas à gagner ».