Cyclisme - Tour de France : Pogacar ? Le coup de tonnerre lâché par le père Evenepoel !

Alexandre Higounet

Alors que le parcours de l'édition 2026 du Tour de France a été dévoilé la semaine dernière, la question du programme de Tadej Pogacar la saison prochaine pourrait occuper une bonne partie des réflexions au sein de la formation UAE Team Emirates, sachant qu'un désaccord fort a pointé le bout de son nez entre le coureur et le staff. Hasard ou pas, le père de Remco Evenepoel a lancé une véritable bombe sur le sujet ces dernières heures...

Ces derniers temps, la question du programme de Tadej Pogacar pour la saison prochaine doit probablement occuper la majorité des réflexions du staff de l'équipe UAE Team Emirates. Comme l'avait révélé le média flamand Het Laatste Nieuws, la direction de l'équipe envisage un programme bâti autour d'une ambition : comme le parcours des Mondiaux de Montréal sera de nouveau très exigeant, Pogacar dispose d'une fenêtre de tir unique pour viser un troisième maillot arc-en-ciel d'affilée, ce qui serait du jamais vu. Un tel objectif interdirait alors au Slovène de s'aligner sur la Vuelta, trop rapproché du rendez-vous de Montréal. De fait, le staff de la formation UAE, le manager général Mauro Giannetti en tête, envisage que Pogacar prenne le départ du Giro pour tenter un deuxième doublé Giro-Tour, ce qui alors le contraindrait à un programme de classiques allégé, s'arrêtant dès le Tour des Flandres pour reprendre juste à Liège-Bastogne-Liège, et donc à faire l'impasse sur Paris-Roubaix.

Le programme 2026 de Pogacar est un sujet sensible au sein du Team UAE... Une perspective qui est loin de convenir au leader slovène, qui n'a pas manqué de rappeler devant les micros combien Paris-Roubaix tenait à ses yeux : « Ma liste de choses à faire pour 2026 ? Parmi les Monuments, je n'ai pas encore gagné Milan-San Remo ni Paris-Roubaix. Ils me manquent encore… J’ai été près de gagner plusieurs fois à Milan-San Remo, mais si je veux m’imposer là-bas, il me faudra aussi un peu de chance. J’ai disputé Paris-Roubaix pour la première fois et j’ai terminé deuxième. J’ai vu que j’en avais le potentiel et que je pouvais gagner, mais ce sera très difficile. Le désir est immense, et c’est lui qui va me pousser encore pendant quelques années. Paris-Roubaix est la plus belle course que j’aie jamais disputée, même sans les cols. Jusqu’au virage où je suis tombé, mes watts moyens étaient les plus élevés de toute la saison ». Comme si ça ne suffisait pas, l'agent de Pogacar, Alex Carera, en a remis une couche quelques jours plus tard dans les colonnes de Marca : « La saison s'est très bien terminée, et Tadej pense déjà à 2026. Chaque saison a besoin de nouvelles impulsions, mais toujours avec équilibre. Chez UAE Team Emirates, ils le savent : il y aura une première réunion à Abou Dhabi, puis, lors du séminaire à Benidorm, leur calendrier sera défini. Le secret, c'est d'écouter chacun et de maintenir l'harmonie entre la soif du champion et les besoins d'une structure aussi importante ».