Cyclisme

Cyclisme : Tour de France, Paris 2024... Les ambitions colossales d'Alaphilippe !

Publié le 26 novembre 2021 à 12h35 par A.M.

Double Champion du monde, Julian Alaphilippe a toujours de grandes ambitions, à commencer par le titre olympique à Paris en 2024.

Chaque saison, le palmarès déjà impressionnant de Julian Alaphilippe ne cesse de s'agrandir. Le coureur de la Deceunick-Quick Step a ainsi réussi à conserver son titre de champion du monde, un exploit unique de l'histoire du cyclisme français et rarissime à l'échelle de l'histoire du cyclisme mondial. Malgré tout, Julian Alaphilippe reste très ambitieux et rêve toujours de remporter le Tour de France. Mais de façon plus réaliste, Alaphilippe assure également qu'il compte briguer le titre de champion olympique à Paris en 2024.

«Paris 2024 c’est clairement dans un coin de ma tête»