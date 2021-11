Cyclisme

Cyclisme : L’énorme annonce de Julian Alaphilippe sur ses ambitions !

Publié le 14 novembre 2021 à 16h35 par T.M.

Malgré ses deux titres de champion du monde, Julian Alaphilippe voit encore les choses en grand pour la suite.

A 29 ans, Julian Alaphilippe est aujourd’hui l’une des stars du peloton. Grâce à ses qualités de puncheur, le Français réussit à briller lors des plus grands rendez-vous, que ce soit sur le Tour de France, lors de grandes Classiques ou bien sur les Championnats du monde. Cela fait d’ailleurs 2 ans qu’Alaphilippe s’impose aux Mondiaux. Un rêve devenu réalité pour le coureur de la Deceunick-Quick Step. Néanmoins, à l’occasion d’un entretien accordé à Franceinfo , Julian Alaphilippe n’a pas caché ses intentions d’aller encore plus haut.

« Je vais viser plus haut encore »