Cyclisme : Julian Alaphilippe en rajoute une couche pour le Tour de France !

Publié le 14 novembre 2021 à 14h35 par T.M.

Alors qu’ils sont nombreux à vouloir voir Julian Alaphilippe jouer le général sur le Tour de France, le champion du monde a encore répondu sur le sujet.

Ces dernières années, Julian Alaphilippe a su se montrer à son avantage sur le Tour de France, réussissant à porter le maillot jaune de leader pendant plusieurs jours. Pour autant, le Français n’a jamais pu ramener cette tunique sur les Champs-Elysées. Néanmoins, selon certains observateurs, Alaphilippe aurait les capacités pour jouer le général. Mais encore faut-il que le coureur de la Deceuninck-Quick Step se concentre sur cet objectif et se prépare en conséquence. Le champion du monde le prévoit-il alors pour l’avenir ?

« C'est un projet qui se construit avec toute une équipe autour de soi »