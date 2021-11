Cyclisme

Cyclisme : Les confidences d’Alaphilippe après son nouveau titre mondial !

Publié le 4 novembre 2021 à 20h35 par T.M.

Sacré champion du monde 2020, Julian Alaphilippe a réussi à conserver son bien pour la deuxième année consécutive. Un fait sur lequel est revenu le Français.

L’un des grands rêves de Julian Alaphilippe était de devenir un jour champion du monde. Un rêve devenir réalité fin 2020 à Imola. Grâce à ce sacre, le Français a eu la possibilité de porter le maillot arc-en-ciel tout au long de l’année 2021 et il en aura encore l’occasion en 2022. En effet, il y a quelques semaines, après avoir remis en jeu son titre en Belgique, Alaphilippe a de nouveau montré qu’il était le plus fort, décrochant un nouveau titre de champion du monde.

« Mon rêve qui se réalise pour la deuxième fois »