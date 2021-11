Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce d’Alaphilippe pour Paris-Roubaix !

Publié le 4 novembre 2021 à 18h35 par T.M.

Jusqu’à présent, Julian Alaphilippe n’a jamais participé à Paris-Roubaix. Néanmoins, le Français pourrait bien remédier à cela dans les années à venir.

A 29 ans, Julian Alaphilippe compte déjà de nombreux succès à son palmarès. Ayant un CV XXL, le Français a toutefois encore quelques lignes qui lui manquent. Certaines Classiques font toujours défaut au coureur de la Deceuninck-Quick Step. C’est notamment le cas de Paris-Roubaix. D’ailleurs, Alaphilippe n’a jamais disputé l’Enfer du Nord, bien que ses caractéristiques pourraient lui permettre de briller sur les pavés du nord de la France. Ils sont d’ailleurs nombreux à vouloir voir Julian Alaphilippe sur Paris-Roubaix, une idée qui trotte bel et bien dans l’esprit du principal intéressé.

« Je vais y participer un jour »