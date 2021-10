Cyclisme

Cyclisme : Le terrible constat d'Alaphilippe sur son maillot de champion du monde !

Publié le 30 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que Julian Alaphilippe a remporté pour la deuxième fois consécutive le titre de champion du monde, le Français a évoqué les erreurs que lui a fait commettre le maillot arc-en-ciel par le passé.

Pour la deuxième année d'affilée, Julian Alaphilippe sera en arc-en-ciel sur les routes. Pour autant, le coureur de la Deceuninck-Quick Step ne garde pas que des bons souvenirs de sa première saison en tant que champion du monde. Lors de l'édition 2020 de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe avait notamment levé les bras trop tôt sur la ligne d'arrivée avec le maillot arc-en-ciel sur le dos, pour finalement être déclassé à la suite d'un sprint irrégulier. Une grosse déconvenue que n'oubliera pas de si tôt le Français de 29 ans.

« Ce maillot fait faire des erreurs »