Cyclisme

Cyclisme : Remporter le Tour de France en 2022 ? La réponse d’Alaphilippe !

Publié le 30 octobre 2021 à 12h35 par T.M.

Face aux exploits de Julian Alaphilippe, certains aimeraient le voir pleinement se concentrer sur la lutte pour le maillot jaune. Le champion du monde le fera-t-il lors de l’édition 2022 ?

Du maillot de champion du monde au maillot jaune ? Pour la deuxième année consécutive, Julian Alaphilippe portera la tunique arc-en-ciel de champion du monde. Mais beaucoup aimeraient le voir avec un autre maillot, le maillot jaune de leader du Tour de France. Ces dernières années, le coureur de la Deceuninck-Quick Step l’a enfilé à plusieurs reprises, sans pour autant réussir à le rapporter jusqu’aux Champs-Elysées. Néanmoins, Alaphilippe semble être capable de se battre pour jouer la victoire finale sur le Tour de France. La question est maintenant de savoir si cela est dans ses objectifs.

Alaphilippe, futur vainqueur du Tour de France ?