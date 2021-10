Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome y croit toujours pour le Tour de France !

Publié le 27 octobre 2021 à 14h35 par T.M.

Alors que Chris Froome a déjà remporté 4 fois le Tour de France, le Britannique n’a pas renoncé à son rêve de ramener un 5ème maillot jaune sur les Champs-Elysées.

Aujourd’hui, Chris Froome n’est plus que l’ombre de lui même. Après sa terrible chute en 2019 en marge du Critérium du Dauphiné, le Britannique a du mal à retrouver son meilleur niveau, celui qui lui avait permis de remporter le Tour de France à 4 reprises. Toujours diminué physiquement, Froome est donc à la peine physiquement face aux meilleurs coureurs du peloton. Pour autant, le rêve reste intact pour le coureur d’Israël Start-Up Nation : remporter un 5ème Tour de France.

« Ça reste mon objectif »