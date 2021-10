Cyclisme

Cyclisme : Froome dévoile son ultime objectif avant de prendre sa retraite !

Publié le 19 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

Agé de 36 ans, Christopher Froome espère remporter une course d'un jour avant de se retirer. Mais l'adversité est forte...

Agé aujourd’hui de 36 ans, Christopher Froome est au crépuscule de sa carrière. Vainqueur de sept Grands Tours, dont quatre Tour de France, le Britannique a toutefois indiqué qu’il souhaitait aller au bout de son contrat avec Israël Start-Up Nation. « Est-ce que je démens les rumeurs d’une éventuelle retraite ? Complètement. J’ai toujours un contrat de deux avec Israël et je veux continuer » avait confié le coureur dans un entretien à La Repubblica . Et avant de se retirer des pelotons, Froome voudrait enrichir son palmarès.

Froome voudrait remporter une course d'un jour