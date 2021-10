Cyclisme - Tour de France

Cyclisme : Nairo Quintana annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 18 octobre 2021 à 18h35 par La rédaction

Décevant lors du dernier Tour de France, Nairo Quintana entend briller lors de la prochaine édition.

Nairo Quintana a longtemps été perçu comme un potentiel vainqueur du Tour de France. Rival de Christopher Froome durant de nombreuses années, le Colombien est monté sur de nombreux podiums, sans pour autant ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Agé aujourd’hui de 31 ans, Nairo Quintana n’a toujours pas réalisé son objectif. Lors du dernier Tour de France, le coureur a terminé à une décevante 28ème place. Alors que le parcours de la prochaine édition a été dévoilé, Quintana a dévoilé ses ambitions.

« Je suis un coureur de classement général »