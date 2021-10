Cylcisme

Cyclisme : Pogacar s'enflamme complétement pour Alaphilippe !

Publié le 17 octobre 2021 à 13h35 par A.M. mis à jour le 17 octobre 2021 à 13h41

Alors qu'il a terminé très loin de Julian Alaphilippe aux Championnats du monde, Tadej Pogacar s'est enflammé pour le coureur français.

Double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar brille également sur les Classiques, comme en témoigne sa récente victoire sur le Tour de Lombardie. A tel point que certains observateurs l'imaginent bien s'imposer sur les autres Monuments que sont Milan-San Remo, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Malgré tout, le Slovène reste modeste et même si les performances de Julian Alaphilippe deuxième du Tour des Flandres l’an dernier et sacré champion du monde sur les routes flandriennes, pourraient le rassurer, Tadej Pogacar rappelle les qualités du Français.

«Alaphilippe est le meilleur puncheur du monde»