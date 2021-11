Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 2 novembre 2021 à 22h35 par T.M.

Après une saison 2021 bien remplie, Julian Alaphilippe se repose actuellement afin de mieux revenir pour le prochain exercice. Et pour 2022, le Français a certaines ambitions.

Comme à son habitude, Julian Alaphilippe s’est particulièrement mis en évidence en 2021. Que ce soit sur le Tour de France ou bien sur différentes Classiques, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a obtenu de précieux succès avec comme point d’orgue son nouveau sacre aux Championnats du monde. En 2022, Alaphilippe se présentera donc à nouveau avec son maillot arc-en-ciel, avec lequel il entend encore une fois briller pour cette prochaine saison.

Alaphilippe dévoile ses plans !