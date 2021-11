Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe justifie son choix fort pour les Jeux Olympiques !

Publié le 1 novembre 2021 à 15h35 par T.M.

Cet été, Julian Alaphilippe a fait le choix de faire l’impasse sur les Jeux Olympiques. Une décision évoquée par le coureur français.

En 2021, Julian Alaphilippe avait établi ses priorités. Et après le Tour de France, le coureur de la Deceunick-Quick Step avait donné la priorité aux Championnats du monde, qu’il a d’ailleurs remportés. Et pour ce concentrer au mieux pour cette course, Alaphilippe avait notamment fait l’impasse sur les Jeux Olympiques. Alors que le parcours de Tokyo aurait pu lui convaincre, il en a décidé autrement. Un choix qu’il ne regrette en rien.

« On ne peut pas être partout »